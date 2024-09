Verso il 2% I Paesi Bassi raddoppiano la spesa per la Difesa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il 5 settembre, ihanno rivelato il nuovo documento programmatico della, che aumenta i fondi destinati alle Forze armate, in crescita sin dall’invasione dell’Ucraina. Oltre ai 2,4 miliardi di euro addizionali rispetto allo scorso anno, il governo ha dichiarato un ulteriore stanziamento di 1,5 miliardi di euro annui per il combat power. Nei fatti, questo si traduce in una vasta campagna di procurement che mira ad ammodernare le Forze armate e, nello specifico, il parco mezzi. Droni, carri da combattimento, elicotteri navali Nh90, fregate anti-sottomarino e sistemi C-Uav (anti-drone) sono solo una parte delle acquisizioni pianificate da Amsterdam. L’acquisto più importante riguarda un’ulteriore dotazione di caccia F-35A Lightning II.