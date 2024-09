Usa2024 cosa vuol dire l’endorsement di Taylor Swift per Harris

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano, 11 set. (askanews) – Per la campagna elettorale di Joe Biden aveva cucinato dei biscotti blu, colore simbolo dei democratici. E sui dolci c’era già il nome di Kamalache in quel caso correva come vicepresidente. E ora che la ex procuratrice statunitense si esibisce in prima linea,chissàsfornerà. Intantoche ha fatto tremare il mondo dei social media e l’elettorato a stelle e strisce grazie al suo seguito devoto di fan che pendono dalle sue labbra. Già visto? Mica tanto: gli esperti parlano di un fenomeno probabilmente diverso da qualsiasi altra artista nella storia. E dirompente come mai, soprattutto quando le elezioni Usa possono essere decise da un margine di voti che in alcuni stati è inferiore alla quantità di persone che acquistano un album di Miss Americana, nella sua prima settimana di vendita.