Trump-Harris le due Americhe allo specchio e in guerra tra loro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nella sfida per la Casa Bianca 2025, il dibattito sulla rete ABC tra la vicepresidente democratica Kamalae l’ex presidente repubblicano Donaldha messo in evidenza due visioni del mondo diametralmente opposte. Da un lato, l’America chedescrive come una “nazione in declino”, preda di bande criminali e minacciata dallanucleare; dall’altro, l’America chevede come ancora in grado di essere una grande potenza globale, aperta a soluzioni bipartisan e capace di offrire speranza ai suoi cittadini.e l’America “circondata dai nemici”ha ripreso i toni del suo discorso inaugurale del 2017, evocando un’America minacciata su tutti i fronti: dalla Cina agli alleati europei, accusati di essere infidi, passando per la questione dell’immigrazione illegale, descritta come un fenomeno legato a bande criminali.