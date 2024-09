Torna a casa ubriaco e poi scappa armato di coltello | denunciato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue sere fa, a Frigento, un 45enne del posto si è reso protagonista di una rocambolesca fuga in auto che avrebbe potuto avere un epilogo ben peggiore se non ci fosse stato il tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. L’uomo, rinto visibilmente alterato, ha replicato alle rimostranze della moglie con violenza e realizzato che la donna aveva contattato il “112”, si è dato alla fuga a bordo della sua autovettura. Le due pattuglie dei Carabinieri, immediatamente confluite nei luoghi della segnalazione sono riuscite a rintracciare l’uomo in pochi minuti, prima che potesse fare del male a sé stesso e ad altri utenti della strada. In tasca aveva inoltre una serramanico che gli è stato immediatamente sottratto e posto in sequestro.