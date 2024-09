Persona colpita da un treno a Certaldo | portata all’ospedale con Pegaso Disagi e ritardi sulla linea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024)(Firenze), 11 settembre 2024 – Unaè stata soccorsa dae ricoverata in condizioni molto graviLe Scotte di Siena dopo essere stata urtata da unnei pressi di. Il fatto è accaduto alle prime luci dell’alba di oggi, 11 settembre. Ancora non sono chiari i contorni della vicenda, né tantomeno le generalità del ferito. Le forze dell’ordine, accorse sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, stanno cercando di ricostruire la dinamica. L’impatto con il convoglio è stato molto violento, ma non mortale. Laè stata immediatamente trasa Siena con l'elisoccorso. L’incidente ha causatolungo la. Molti treni sono stati fermati o addirittura cancellati: attivati bus sostitutivi per il trasporto dei pendolari da Empoli a Siena.