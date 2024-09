Love Lies Bleeding | recensione del film con Kristen Stewart e Katy O’Brian

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 11 settembre 2024)delcon“L’amore ha i denti, i denti mordono, i morsi non guariscono mai” scrive Stephen King in Il corpo (il racconto che ha ispirato ilStand by me – Ricordo di un estate). Una frase che può benissimo descrivere il nuovodella regista Rose Glass,, con protagoniste. Unin cui l’amore è una forza talmente potente da portare chi ne viene colpito a perdere completamente il controllo, arrivando a compiere atti del tutto estranei alla propria persona. Un amore che lascia lividi, quindi, come suggerisce il titolo, traducibile letteralmente con “l’amore giace sanguinando”. Nel mondo dinon sembra infatti esistere altra forma d’amore rispetto a quello che colpisce, ferisce e lascia stesi al tappeto agonizzanti tra sangue, vomito e lacrime.