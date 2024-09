Lilli Gruber attacca Sangiuliano | Una sceneggiata la sua intervista in lacrime al Tg1

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un nuovo capitolo si aggiunge alle frequenti tensioni traed esponenti del Governo, questa volta con l’ex ministro della Cultura Gennaro. Durante una delle ultime puntate di Otto e Mezzo su La7, la conduttrice non ha risparmiato critiche a, definendolo “un ministro inetto” (si è dimesso a causa del caso Boccia lo scorso 6 settembre). Secondo la giornalista si è tentato di manipolare l’opinione pubblica tramite i mezzi d’informazione statali, in particolare il Tg1, durante la famigeratadial direttore Gian Marco Chiocci una settimana fa: il 4 settembre. Le accuse dita sul Corriere della Sera da Aldo Cazzullo,hato a testa bassa. “– ha detto – da ministro inetto e colpevole è apparso al Tg1 come un uomo qualunque, contrito e pentito.