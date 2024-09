Inter-Milan c’è la decisione | colpo di scena a pochi giorni dal Derby

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 11 Settembre 2024 21:00 di Alessia La notizia era nell’aria già da diverse settimane, ma entrogiorni ci sarà la svolta decisiva sul futuro diAccantonati gli anni bui doveo era diventata provincia del calcio italiano, i due club meneghini sono tornati prepotentemente sulla cresta dell’onda del campionato nazionale, conquistando 3 degli ultimi 4 scudetti e disputando addirittura un derby in semifinale di Champions League. La strada intrapresa sembra essere quella giusta quindi all’ombra della Madonnina, con l’obiettivo chiaro di tornare a dettare legge regolarmente anche in Europa. Per competere dal punto di vista economico con i maggiori club del continente sarà però necessario riuscire ad aumentare i ricavi, assicurando una maggiore competitività ai club anche in sede di mercato.