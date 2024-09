Inter è il momento di uno step ulteriore nel tuo progetto vincente | nuova linea

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’è riuscita, nelle ultime stagioni, a condurre campagne di calciomercato finalizzate a rinforzare la rosa pur nelle ristrettezze economiche in cui si versava. L’obiettivo è sicuramente andato a buon fine, ma ora ildovrà essere ancora più ambizioso. IL PUNTO – L’ha dovuto aguzzare l’ingegno, nelle ultime finestre di calciomercato, per consegnare a Simone Inzaghi una squadra matura per vincere sin da subito. Le difficoltà divenire sul mercato, risalenti all’epoca di Steven Zhang, hanno spinto la dirigenza nerazzurra ad affondare il colpo per parametri zero, poi rivelatisi estremamente azzeccati, e innesti non estremamente onerosi. Salvo qualche caso, come gli oltre 30 milioni di euro spesi per Joaquin Correa e Benjamin Pavard, i meneghini hanno quindi adottato una strategia molto chiara: investire cifre contenute nella speranza di generare plusvalenze.