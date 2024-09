Il ragazzo picchiato dal branco a Milano Centrale | E se fossero stati armati? Ho rischiato di morire spero aumentino i controlli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Mi domando: e se? Hodi. Vorrei che quello che mi è capitato servisse a rafforzare iin quel sottopasso e in generale in stazione”. Parole di Simone L., il diciannovenne che giovedì scorso è stato aggredito e derubato da un gruppo di nordafricani mentre stava andando a prendere la metropolitana per raggiungere il Politecnico a Città Studi, dove avrebbe sostenuto il test di ammissione per Professioni sanitarie (che poi è riuscito ad affrontare e a superare). Studentee rapinato in Stazione, i tre aggressori restano in cella Erano le 7.45 ed era appena arrivato adalla Puglia dopo aver viaggiato di notte su un Intercity partito da Bari. Il luogo d'origine della sua famiglia, dove il giovane – nato in Lombardia e residente nella Bergamasca – aveva appena trascorso le vacanze.