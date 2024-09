Il convegno a Palazzo Malvezzi Intanto venduti oltre tredicimila biglietti per l’Unipol Arena Da Binaghi a Gaudenzi è un coro per Bologna | Questa città si meritava una vetrina così nobile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "è unadi grande storia nella nostra federazione, la scelta di fare la Coppa Davis qui è stata presa di comune accordo con il presidente Bonaccini, in unacentrale, con circoli di grande tradizione e che è da sempre stata presente nei nostri piani". Continua il gran galà del tennis italiano, in sfilatasettimana acon la Coppa Davis. A parlare è Angelo, presidente della Federazione italiana tennis e padel (Fitp), nell’ambito del‘Il mondo del tennis tra sport e diritto’ a, l’approfondimento sui grandi eventi sportivi, la tutela delle competizioni e i rapporti di lavoro. Al momento, per la competizione al via oggi aldi Casalecchio, sono13mila i