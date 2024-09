Grazie che gli italiani non fanno più figli | sono diventati antitattili

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Aglifa schifo toccare.. In chiesa al momento della pace non ti toccano, in quanto vicini di banco sipresi il tuo fiato per una mezz’ora buona ma se allunghi la mano si ritraggono inorriditi. E siccome temono un virus respiratorio vanno chiamati cretini, non cristiani Al banco verdure del supermercatoobbligatori i guanti, pure le patate è vietato toccare, chissà, magari hai la lebbra e chi si mangia cruda e non sbucciata la patata che hai toccato per sbaglio poi si ammala e muore Montagne di inquinanti plastichine usa e getta servono soltanto a non turbare la vecchia signora fobica.