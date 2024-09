Dumfries il rinnovo con l’Inter è ad un passo | tutti i dettagli – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024)sta per rinnovare con. Il difensore olandese e il club nerazzurro hanno ormai trovato l’accordo di massima.– Sta per arrivare il tanto agognatodi Denzel, proprio il giorno dopo il suo gol con la maglia dell’Olanda. Matteo Barzaghi di Sky Sport ha fornito importanti aggiornamenti. Ecco la notizia: «Accordo vicino per ildi(mancano i tempi tecnici e poco altro per chiudere). Ingaggio 4 mln con decreto crescita. Mancano solo i tempi tecnici necessari per chiudere l’operazione, 4 milioni». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (, ilconè ad un– Sky) © Inter-News.it 2014-2024 -i diritti riservati