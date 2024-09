Dopo esserci sposati siamo andati a fare la spesa i miei amici sanno che mi piace cercare le offerte | la foto degli sposi tra le corsie della Coop

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Iche sono uno a cuila, sempre alla ricerca delle, per questo ci hanno portato lì con testimoni e damigelle”: così una neo sposa ha commentato una visita molto stravagante, insolita.le nozze Daniele Pitruzzella e Lisa D’urso hanno lasciato la chiesa di Santa Verdiana ma non per andare ale. Insieme ai testimoni sonoalladi Castelfiorentino. Il matrimonio si è svolto lo scorso 7 settembre e la storia la racconta FirenzeToday: i novellihanno comprato tre banane, panna spray e dischi di pan di spagna. Volevano farsi da soli la torta? No, hanno usato i prodotti perscherzi agli invitati durante il banchetto. Di rigore le congratulazioni dall’altoparlante del supermercato.