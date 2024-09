Di cosa parla Il caso Spotlight il film premiato con l’Oscar ispirato a un vero fatto di cronaca

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ildel 2015 diretto da Tom McCarthy racconta la vera storia di un gruppo di giornalisti del The Boston Globe autori di un’inchiesta che portò alla luce uno scandalo pedofilia all’interno della chiesa americana. In particolare, i reporter individuarono il ruolo dell’arcivescovo Bernard Francis Law, accusato di aver coperto molti crimini sessuali avvenuti in diverse parrocchie di Boston. L’opera narra in maniera dettagliata il lavoro dei cronisti di, un team di giornalisti investigativi (il più longevo d’America) all’interno del The Boston Globe.