Coppa Davis Matteo Berrettini non dà scampo a Fonseca Italia-Brasile 1-0

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024)c’è! L’parte bene da campione in carica ine si porta avanti 1-0 sula Bologna. Non è stata una passeggiata per l’ex numero 6 del mondo che ha superato Joaocon il punteggio di 6-1 7-6(5), recuperando da 0-4 nel tiebreak del secondo. L’impatto disul match è superlativo: spinge subito tanto in risposta, mette pressione negli scambi e soffoca unche non ha tempo di ragionare e commette subito diversi errori, cedendo così immediatamente il servizio. Il romano scappa quindi sul 3-0, poi il brasiliano sembra finalmente entrare nel match, prende le misure al servizio dell’azzurro e si ritrova sul 15-30 sul 3-1. Il numero 43 del mondo proprio in questa occasione vince un punto pazzesco con un pallonetto in allungo che resta sulla riga.