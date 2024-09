Cina | prime 500 imprese registrano crescita costante

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Pechino, 11 set – (Xinhua) – Le500cinesi hanno registrato una performancelo scorso anno, con un aumento dei ricavi e una maggiore attenzione all’innovazione, ha mostrato oggi un rapporto di classifica industriale. L’elenco delle500cinesi per il 2024 e’ stato pubblicato dalla China Enterprise Confederation e dalla China Enterprise Directors Association. Tali aziende hanno generato un fatturato complessivo di 110.070 miliardi di yuan (15.460 miliardi di dollari) nel 2023, con un aumento dell’1,58% su base annua. La soglia di profitto per entrare nell’elenco di quest’anno e’ di 47,38 miliardi di yuan, con un aumento di 383 milioni di yuan rispetto all’anno precedente. L’intensita’ media di ricerca e sviluppo (R&S) di questee’ aumentata per il settimo anno consecutivo.