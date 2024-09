Alle aggressioni a medici e infermieri FdI risponde con il Daspo Ma il problema è la carenza di personale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "È in corso un'escalation dinei confronti delmedico e sanitario che deve essere fermata. Lo stato deve far sentire la sua presenza e prendere decisioni importanti: va rimessa al centro l'autorevolezza della professione del medico". A scandirlo è il presidente dell'Ordine deiFilippo Anelli, che in una conversazione con il Foglio commenta i recenti casi di cronaca accaduti all'ospedale Riuniti di Foggia, e non solo. Dopo il video diventato virale in cui alcunisi riparano da un'aggressione da parte di un gruppo di parenti di una donna deceduta durante un intervento chirurgico, nel dibattito pubblico è tornato centrale il tema delle violenze nei confronti delsanitario.