Su Discovery+ il nuovo format televisivo ideato da Damiano Gallo

(Di martedì 10 settembre 2024) SuildaVinci una casa in Sicilia: sula sfida che valorizza il patrimonio immobiliaree condotto da, Vinci una casa in Sicilia mira a valorizzare il ricco patrimonio immobiliare siciliano attraverso una competizione tra architetti e interior designer. Il vincitore si aggiudicherà una vera casa situata a Piazza Armerina, un borgo medievale e barocco nel cuore dell’isola. Tra i giudici spicca Maria Grazia Cucinotta, la siciliana più celebre al mondo. Ilprogramma diProductions suVinci una casa in Sicilia è uninnovativo prodotto daProductions, in onda dal 23 settembre su, canale 56 HGTV – Home & Garden Tv.