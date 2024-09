Scuola territori e compagnie | alleanza strategica per il Teatro Ragazzi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 10 settembre 2024) Un’volta a valorizzare una proposta artistica che vede protagonisti come spettatori, e in alcuni casi come attori sul palcoscenico, le giovani generazioni:, mondo dell’istruzione einsieme per il sostenere ile il valore culturale, sociale ed educativo che ha verso bambini e adolescenti: è il messaggio emerso nel corso del seminario ‘‘ che si è tenuto venerdì 6 settembre all’Istituto I.P.I.A. Pesenti di Bergamo. L’iniziativa, organizzata nell’ambito del progetto ‘Ragazze ealla ribalta: vivere il, vivere la vita’, è promossa da Sol.