Milano deve andare in ospedale ma pesa 220 chili | i pompieri lo calano dal quinto piano con una barella speciale

(Di martedì 10 settembre 2024)– Aveva necessità diin, ma i suoi 220di peso non gli hanno permesso di lasciare in autonomia il suo appartamento, aldi via Beato Padre Pio da Petralcina, periferia sud di. A soccorrere l'uomo, 60enne italiano, sono intervenuti i vigili del fuoco di, unitamente al Nucleo Speleo Alpino Fluviale. Utilizzando la‘tritan bariatrica’ i soccorritori lo hanno calato utilizzando un'autoscala, per poi affidarlo al 118 della Croce bianca di Magenta.