M5S | Appendino ' né di Conte né di Grillo ma della sua comunità'

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set (Adnkronos) - "Una scissione sarebbe un fallimento. C'è bisogno di un sano confronto interno per rilanciare battaglie identitarie attorno alle quali ravvivare quella voglia di scendere in piazza e quell'orgoglio di essere Movimento 5 Stelle". Lo dice Chiaraa Repubblica, parlando del M5s. "Il M5S non appartiene né ané ama alla suaha avviato un percorso costituente in cui la nostraè chiamata a prendere la parola e sarà protagonista. Io credo in questo percorso e voglio dare il mio contributo sui temi di giustizia sociale", dice la vicepresidente del Movimento 5 Stelle.