La Marca | Conte ha potuto lavorare con relativa tranquillità con Lukaku e Neres

(Di martedì 10 settembre 2024) L’avvocato Domenico Laè intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Ha parlato, tra l’altro dell’Italia in Nations League e del Napoli. Di seguito quanto dichiarato. Lasulla Nazionale Così l’avvocato: “Ottimi segnali arrivano dalla Nations League, dove l’Italia ha ottenuto due vittorie di fila, dimostrando di aver trovato una propria identità di gioco. Il 3-5-2 appare un modulo più congeniale per questa nazionale e Spalletti è stato bravo asia sul piano tattico che sul piano mentale. Ottimo il ritorno di Tonali che subito si è imposto come il faro del centrocampo azzurro, inoltre bisogna fare i complimenti a Ricci che davvero può diventare un tassello fondamentale per questa nazionale.