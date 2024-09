Isle of MTV Malta 2024 | dove e come vedere il concerto in tv

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 10 settembre 2024) C’è qualcosa di nostalgico e, nello stesso tempo, immanente nella forza diof MTV. Nato nel 2002festival itinerante, l’evento – gratuito – dal 2007 fa tappa fissa a La Valletta: una bolla che ricorda i fasti di MTV e la mission dell’emittente, indifferente al tempo e alle trasformazioni discografiche. LEGGI ANCHE: Nelly Furtado aof MTV: «Ho riscoperto la mia passione per la musica» Siamo stati aquest’estate per assistere aldal vivo. Sul palco si sono alternati Nelly Furtado (già protagonista dell’edizione del 2012), Raye e DJ Snake. Una line up di tutto rispetto che ha mescolato generi e mood. Nelly Furtado ha dato infatti il via alle danze con le sue hit, ma non ha mancato di presentare al pubblico i suoi singoli più recentiCorazón con Bomba Estéreo.