Evasione fiscale internazionale | scoperte organizzazioni occulte nel turismo

(Di martedì 10 settembre 2024) I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo hanno intensificato i controlli volti a individuare “stabili” di soggetti economici stranieri operanti nel territorio provinciale. Queste, che con l’avvento della “digital economy” hanno trovato un terreno fertile per crescere, nascondono al fisco italiano una “struttura economica permanente” operativa in Italia, ma formalmente appartenente a soggetti economici esteri. Questa pratica danneggia l’economia nazionale sia in termini di minori entrate fiscali che di concorrenza sleale verso le imprese che rispettano la normativa italiana. In questo contesto, la Compagnia San Giovanni Valdarno ha individuato recentemente due stabilinel settore turistico riconducibili a società straniere.