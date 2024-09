Ddl dicurezza | D?Alessio Az ‘sì a pregiudiziali per norma su detenute madri’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (Adnkronos) – ?Voteremo a favore delledi costituzionalità per un motivo specifico, ovvero per i contenuti inerenti alle disposizioni sullemadri che per noi sono insuperabili?. Lo ha detto Antonio D?Alessio, deputato di Azione, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sulledi costituzionalità delle opposizioni al Ddl sicurezza. “Stabilire che il rinvio della pena per le donne incinte e madri di prole fino a un anno non sia più obbligatorio, bensì facoltativo -ha sottolineato- è in contrasto con le regole penitenziarie europee, stabilite in conformità alle decisioni delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donnee alle misure non detentive per le donne autrici di reato.