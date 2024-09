Da vittima a carnefice | travolge con l’auto e uccide il rapinatore Arrestata balneare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Viareggio, 10 settembre 2024 – Con risoluta determinazione. Con lucida follia, forse. Ladi una rapina è diventatadel suo aguzzino. Una manciata di minuti che hanno trasformato un’imprenditrice viareggina, una donna irreprensibile e al di sopra di ogni sospetto in una presunta assassina. La rapina – una delle tante che vengono commesse in città – era stata consumata attorno alle 23.30 di domenica sera all’interno di uno stabilimentodella Passeggiata, il Milano, gestito da Cinzia Dal Pino, 65 anni di Viareggio. Il ladro ha portato via una borsa. Dentro c’erano i soldi, i documenti e altri oggetti, probabilmente anche di un certo valore affettivo oltre che economico, appartenuti alla donna. Che dopo la rapina si mette senza paura né esitazione all’inseguimento del, fuggito a piedi in Passeggiata, direzione molo.