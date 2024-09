D1 Mliano presenta la collezione polycarbon dot da 37mm

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 10 settembre 2024) D1, rinomato brand italiano di orologeria celebre per il suo design moderno e minimalista, è orgoglioso dire la nuovadi orologidot da 37 mm. Questi segnatempo non sono semplicemente orologi, ma autentiche opere d’arte, ispirate al movimento dell’espressionismo astratto. Ogni orologio delladot è unico e rapuna fusione perfetta tra arte e design. Grazie alla celebre tecnica del dripping, in cui la vernice liquida viene lasciata cadere liberamente sulla superficie in policarbonato, si crea un’esplosione di colori che rende ogni orologio irripetibile. Questo processo garantisce che non esistano due orologi uguali, trasformando ogni pezzo in un capolavoro contemporaneo. Laè disponibile in due versioni cromatiche: bianco e nero.