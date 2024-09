Batosta Napoli la scelta ufficiale spiazza tutti | va ancora in tribuna

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 10 settembre 2024) Ilgiocherà domenica prossima contro il Cagliari, ma in queste ore è arrivata una bruttaper il club azzurro. Dopo aver battuto Bologna e Parma, ildi Antonio Conte è atteso dalla gara di domenica dell’Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola. La sfida contro il team sardo, di fatto, potrebbe dare già tantissime indicazioni sulla stagione della squadra partenopea. In caso di successo contro il Cagliari, infatti, ilpotrebbe sia dare un ulteriore segnale di ripresa che fare un grosso salto in classifica. Tuttavia, prima della gara contro il team sardo, in casa azzurra bisogna registrare una bruttaarrivata proprio in queste ultimissime ore., altraper Rafa Marin con la Spagna Under 21 Rafa Marin, infatti, è stato messouna volta indal ct della Spagna dell’Under 21, ovvero Santiago Denia.