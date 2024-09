Adamant dà il via alla stagione Cresce l’attesa per gli abbonamenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Si è tenuta ieri sera a Fossadalbero la serata dedicata a sponsor e sostenitori targataFerrara Basket, che quest’anno è statargata anche a Vis 2008, Vis Rosa e Scuola Basket in virtù dell’accordo "In & Young" siglato dalle società. Il sodalizio del patron Maiarelli ha voluto dare il vianuovapuntando su quella che fin qui è la grande novità di quest’anno, ovvero il patto di collaborazione e condivisione tra le più importanti realtà cittadine per la crescita comune del movimento cestistico ferrarese. Spazio quindi agli interventi dei tre presidenti: da Riccardo Maiarelli, appunto, fino a Filippo Bertelli di Vis 2008 e Stefano Calderoni di Scuola Basket.