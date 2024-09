WWE | Svelato il motivo dell’apparizione di Bret Hart nell’imminente Raw di stanotte

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 9 settembre 2024) Negli ultimi giorni, la WWE ha annunciato il ritorno diper l’episodio di Raw, che andrà in ondada Calgary, Canada. Una notizia che ha colto un po’ di sorpresa appassionati e addetti ai lavori, specie ora che c’è Triple H al timone della federazione, personalità per la quale l’Hitman non ha mai risparmiato commenti denigratori, specie negli ultimi anni. Eppure, The Game è stato uno dei primi a celebrare con un tweet il ritorno della leggenda canadese. In tutto ciò, ildi tale ritorno sembra essere puramente “nostalgico”. L’Hitman non appariva in WWE da due anni L’ultima volta che il pluricampione canadese aveva messo piede su un ring WWE era stato a Clash at the Castle del 2022, primo evento della compagnia in uno stadio britannico da Summerslam del 1992.