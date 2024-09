Wise investe 25 milioni e rafforza l’elettrodo Heron

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)SPA è un’azienda milanese leader nel settore dei dispositivi medici specializzata in elettrodi impiantabili avanzati per il neuromonitoraggio, la neuromodulazione e l’interfaccia cervello-macchina (Bmi). L’azienda sta procedendo nell’attuazione di un importante piano di sviluppo che si concretizzerà anche grazie alla sottoscrizione di un nuovo round di finanziamento del valore di 25di euro, comprendente sia un investimento in equity (Round D) che un prestito venture debt della Banca europea per gli investimenti (Bei), sostenuto daU. Questo round di finanziamento si pone, infatti, l’obiettivo di potenziare sia lo sviluppo del, soluzione all’avanguardia diper la stimolazione del midollo spinale, che per lo sviluppo commerciale delCortical Strip (Wcs),didedicato al neuromonitoraggio.