Traffico Roma del 09-09-2024 ore 11 | 30

(Di lunedì 9 settembre 2024) LuceverdeBentrovati l’ascolto Buongiorno per un precedente incidente abbiamo ancora code sulla via Pontina tra il raccordo e Tor de’ Cenci nelle due direzioni code a tratti poi sul Raccordo Anulare tra la via del Mare la Pontina è tra la Casilina e la Tiburtina siamo sulla carreggiata esterna stessa cosa in carreggiata interna all’altezza dello svincolo per La via Appia e sulla via Appia per allagamenti da questa notte è chiuso il sottopasso tra il bivio per l’aeroporto di Ciampino e il raccordo anulare nelle due direzioni e questo provoca ancora Code in direzione dipartire da Frattocchie chiusa anche via Appia Pignatelli per la presenza di alberi sulla carreggiata nel tratto compreso tra il vicolo della Basilica e via Appia Antica fino alle 16:30 è in corso lo sciopero nazionale nel trasporto pubblico locale Al momento per effetto dello sciopero sono chiuse tutte le linee ...