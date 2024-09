Svelati i 25 migliori giocatori e giocatrici di EA Sports FC 25

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 9 settembre 2024) Oggi EA ha annunciato ufficialmente le classifiche deiEAFC 25 Top 25 maschili e femminili, rivelando i talenti con le valutazioni più alte deicampionati del mondo, famosi per creare occasioni, dominare il campo e mettere tutto in gioco Per il Club. In FC 25, le valutazioni deiinfluenzeranno la nuova esperienza 5v5 Rush presente in tutte le modalità di gioco principali, incoraggiando la sperimentazione per scoprire nuove e avvincenti dinamiche, con piccole squadre, basate sui punti di forza dei singoli. Le valutazioni deicontribuiranno anche a rendere più autentica la strategia di squadra 11v11 grazie a FC IQ, un nuovo modello di intelligenza artificiale che si basa anche sui dati del mondo reale per influenzare le tattiche deiattraverso i nuovi ruoli dei calciator.