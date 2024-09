Serie C 3a giornata | risultati classifica e prossimo turno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon sono certo mancate le sorprese nelle gare che hanno completato il programma del girone C diC. Solo un pareggio (0-0) per l’Avellino, fermato al “Partenio-Lombardi” da Cerignola, attuale capolista e vera rivelazione di questo avvio di campionato. Fuochi d’artificio a Foggia dove il Monopoli ha portato via i tre punti con un 4-1 in rimonta. Poker anche del Benevento contro il Potenza. Vittoria e primato per il Sorrento mentre è terminata senza reti Giugliano-Cavese. Ilsarà spalmato su quattro giorni con la prima gara in calendario venerdì 13 settembre e l’ultima il lunedì successivo.