Paola Egonu solo lei può farlo | l’Italia è ai suoi piedi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 9 settembre 2024), questo è quel che si chiama uno strappo alla regola: privilegio pazzesco per la stella dell’Italvolley. Era da tanto chenon si godeva un’estate degna di questo nome. Durante le precedenti ha vagato un po’ di qua e di là, prima di mettere radici a Milano. Dove, verosimilmente (teniamo le dita incrociate), resterà a lungo, adesso che il puzzle è completo e che ha dimostrato di essere una campionessa come poche altre ce ne sono al mondo.è reduce da un’Olimpiade straordinaria (LaPresse) – Ilveggente.itE così, non dovendo cambiare squadra e Paese, ha ben pensato di concedersi una vacanza da sogno, una volta archiviata, nel migliore dei modi oltretutto, la pratica Olimpiadi. Giusto il tempo di ritirare la medaglia d’oro che già era in volo per il Madagascar in compagnia della persona che le sta accanto da un anno a questa parte.