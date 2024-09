Omicidio Vitalina Balani c’è la svolta | una nuova perizia potrebbe spostare l’orario della morte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il caso dell’diessere vicino a unaimportante grazie a unamedico-legale che sposta, mettendo in discussione la condanna di Andrea Rossi, commercialista, attualmente in carcere da 17 anni per l’. La, eseguita dall’anatomopatologo Mauro Bacci e richiesta dalla difesa di Rossi, suggerisce che il decesso sarebbe avvenuto tra le 22 del 14 luglio e le 5 del 15 luglio, anziché tra le 13:30 e le 14 del 14 luglio come precedentemente ritenuto. Questa variazione temporale si basa sullo studio delle macchie ipostatiche ritrovate sul corpovittima. Inizialmente, la70enne era stata classificata come naturale, ma successivamente l’autopsia aveva rilevato segni di strangolamento.