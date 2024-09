Meteo lunedì Italia tra maltempo e aperture

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 9 settembre 2024) La perturbazione atlantica che porterà forti condizioni dinella giornata di domenica sulle regioni settentrionali e su parte del Centro, raggiungerà nelle prima parte dianche le regioni meridionali. Il fronte sarà piuttosto veloce ma non per questo da sottovalutare, il contributo di vapore raccolto dalle latitudini sub tropicali lungo il suo tragitto lo rende capace di portare precipitazioni intense, anche a carattere di nubifragio. Le zone più a rischio saranno le regioni tirreniche. Lazio, Campania, Molise, nord Puglia, Calabria e Sicilia. Sul basso Lazio si potrebbero avere accumuli fino a 100mm, punte anche superiori ai 100mm sulla Sicilia centrale e orientale, fino a 40/70mm in Campania, Calabria, Molise e Puglia settentrionale. Fenomeni meno intensi sul resto della Puglia, la Basilicata interna e la Calabria ionica.