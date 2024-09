Maltempo cade un albero a Barberino Valdelsa Notte di lavoro per i vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024)(Firenze), 9 settembre 2024 – Nottata diper ideldel comando di Firenze, impegnati dopo la forte ondata diche ha colpito la Toscana nella giornata di ieri e che non ha risparmiato nemmeno il capoluogo. In totale sono stati 18 gli interventi, anche se non si registrano particolari criticità., torrenti esondati a Prato e Montemurlo Si segnala soltanto la caduta di una pianta alto fusto nel comune diVal d’Elsa in Via Strada della Chiara, crollata sulla sede stradale e per il quale si è reso necessario l'intervento della gru vista la presenza di cavi della luce. Presente sul posto anche personale Enel.