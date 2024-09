Luciano Spalletti | La squadra ha avuto qualità di possesso palla

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024)si asciuga dopo il diluvio prima di tenere la conferenza stampa allo stadio Boszik Arena di Budapest Successivamente si pronuncia ai microfoni in merito alla vittoria dell’Italia, fuori casa, contro Israele per 2 a 1. Mister,, era difficile essere così belli, come a Parigi, in questo contesto contro un avversario che ha fatto comunque il suo, ma anche l’Italia il suo lo ha fatto, torna a casa con questi tre punti preziosi Lo ha fatto in maniera splendida stasera, perché tutte le insidie di cui avevamo parlato si sono viste nel primo tempo. Loro si abbassano molto, magari per un po’ di stanchezza non sei così lucido di fare le scelte giuste, non sei così pulito nell’andare a fare quelle imbucate perché c’è più traffico a metà campo e diventa più difficile trovare lo spazio e imbucare quelle palle lì.