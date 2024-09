Lino rischia l’esclusione dal Grande Fratello? Le scuse pubbliche

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 9 settembre 2024) A pochi giorni dal suo ingresso alGiuliano l’ha combinata grossa. Il profilo Instagram del GF ieri ha annunciato il volto di Temptation Island come concorrente e tra i commenti il conduttore napoletano Enzo Bambolina ha scritto: “Non scordarti di raccontare che sei stato con me“. Giuliano non ha preso bene la “battuta” e ha replicato con un insulto omofobo della peggior specie. Da quel momento sul web è scoppiata una polemica ed hanno iniziato a circolare rumor di una possibile esclusione del giovane dalla nuova edizione del reality. Ieri seraha pubblicato dellee ha assicurato di non essere omofobo, aggiungendo che quell’offesa sarebbe solo dovuta ad una provocazione. Mi spiace per Giuliano, ma il suo ragionamento non regge. Anche nei momenti di rabbia una persona di solito non vomita offese che non fanno parte del suo vocabolario.