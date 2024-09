Lamesta ruggito Giana Erminio A Vercelli il dolce è nella coda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il(e che) è. Colpo di tacco di, percussione di Stuckler e fallo da rigore di Serpe. Sul dischetto, a due minuti dalla fine, proprio. Lui, che per anni è stato "sottovalutato, se non l’avessimo preso noi dal Caravaggio forse sarebbe rimasto sempre in Serie D", Albè dixit. Lui, che invece in estate è stato richiesto altrove ma ha scelto di rimanere. Lui, che firma così il suo primo gol tra i professionisti. Gol pesante: prima vittoria in campionato per i biancazzurri, dopo i due pareggi con Pro Patria e Vicenza, arrivati dopo le ottime premesse in Coppa Italia (eliminate Virtus Entella e Juventus Under 23). Curiosità, agli ottavi di finale i gorgonzolesi troveranno proprio la Pro, arrivata ieri alla sfida del Silvio Piola imbattuta, dopo i successi con Pro Patria (Coppa), Pergolettese e Lumezzane (campionato).