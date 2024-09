La sfortuna di Ambra | Resta una campionessa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ci riproverà a Los Angeles 2028. Lo ha detto lei stessa, ai microfoni della Rai, qualche minuto dopo la caduta a due passi dal traguardo dei 100 metri T63, di cui è titolare del record del mondo ottenuto un anno fa. PerSabatini l’oro a Parigi è sfumato, ma quello che rimane è la consapevolezza che si tratti di unanon solo in pista – e lo ha dimostrato anche sabato sera – ma anche e soprattutto nella vita. Un vero esempio per tutti: un insegnamento a rialzarsi subito ancora prima di piangersi addosso, per tornare a correre più forte di prima e con maggiore determinazione. Il mondo dello sport, della politica, dei social, da quell’ultimo metro ha iniziato di nuovo a stringersi attorno all’atleta paralimpica portoercolese., che dopo la gara si era preoccupata del "torto" fatto a Monica Contraffatto per aver invaso la sua corsia.