Inter e Milan si stringe per lo stadio La posizione di Oaktree

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Alessandro Antonello, ad dell’, è tornato a parlare della situazione San Siro. I due club si vedranno entro fine settembre con il sindaco Giuseppe Sala: sul tavolo la questione legata allo. Nuovo o vecchio che sia, si sta per arrivare a un nuovo bivio.– Se da un lato, per molti, la parte sul campo è quella più importante, dall’altro lato anche la parte amministrativa e legata al marketing è altrettanto importante. Uno dei temi più caldi in viale della Liberazione è quello legato allo. Da tempo ormai si parla di due stadi nuovi rispettivamente per. I due club, negli scorsi mesi avevano approfondito i terreni di Rozzano per i nerazzurri e San Donato per i rossoneri. Summit che hanno trovato il benestare da ambo le parti, ma per il Comune dio c’è ancora tempo per provare a trovare una soluzione legata a San Siro.