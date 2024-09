Inaugurazione del nuovo plesso scolastico l’Amministrazione Agostinelli centra un traguardo storico per San Bartolomeo in Galdo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 14 settembre, alle ore 11, si terrà l’delin località Ianziti, un progetto di riqualificazione urbana che segna la fine di una lunga e complessa vicenda iniziata oltre quarant’anni fa. L’opera, rimasta incompiuta dagli anni ’80, è stata finalmente portata a termine grazie all’impegno costante delcomunale guidata dal sindaco Carmine, trasformandosi in un esempio di efficienza e innovazione. Iledificio a ridotto consumo energetico, un NZEB (Nearly Zero Energy Building) all’avanguardia, non solo accoglierà quattro plessi scolastici – due della scuola dell’infanzia e due della primaria – in un ambiente moderno e luminoso, ma contribuirà anche alla riqualificazione dell’intera area di Ianziti, precedentemente abbandonata e degradata.