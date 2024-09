Gb Kate Middleton annuncia | ho completato la chemioterapia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (askanews) –, principessa del Galles, ha parlato oggi del suo sollievo per averil ciclo di, in un video diffuso da Kensington Palace. La principessa e futura regina ha rivelato a marzo che era in cura per il cancro ed è stata lontana dai riflettori per gran parte di quest’anno. Nei prossimi mesi presenzierà ad alcuni impegni, che potrebbero includere eventi commemorativi a novembre e il suo annuale concerto di canti natalizi. Nel commovente videomessaggio ha detto che quest’anno è stato “incredibilmente duro” e “che la vita come la conosci può cambiare in un istante”. L'articolo Gb,: holaproviene da Ildenaro.it.