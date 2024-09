Forza Totò

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set – Scrivo “Notti magiche” solo per criticarne l’utilizzo. Non che sia una cosa sbagliata, sia chiaro. Anzi, è una memoria storica che va comunque preservata e la mia osservazione è puramente soggettiva. Semplicemente, mi hanno sempre infastidito le espressioni inflazionate, specialmente se riferire a un’esperienza culminata con una “sconfitta” inatessa. Specialmente con il grande Mondiale che gli azzurri avevano disputato. Che tutti noi, tifandoli, avevamo disputato (il tifo è partecipare senza giocare, per quanto possa sembrare assurdo). Però, al di là di questo, una notizia sta lasciando tutti con il fiato sospeso, ed è il ricovero diSchillaci, vero alfiere di quella estate emozionante, a seguito di complicazioni dovute a una malattia con cui sta combattendo da anni.