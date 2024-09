Enzo Bambolina dopo gli insulti omofobi di Lino Giuliano | Se dovesse essere escluso dal Grande Fratello mi spiacerebbe io ho deciso di non denunciarlo perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 9 settembre 2024)– ex protagonista di Temptation Island – è uno dei concorrenti della nuova edizione dele sotto al video ufficiale di presentazione il TikToker campano VincGalasso, in arteaveva alluso, in maniera molto ironica, a una conoscenza tra i due. A quel puntoha risposto acon un commento omofobo, salvo poi scusarsi pubblicamente nelle ore successive. A raccontare cosa è accaduto ci ha pensato il TikToker, intervistato da Fanpage.it: Chi mi segue sui social sa che io commento ironicamente quello che accade in tv e in rete ai personaggi famosi. Nulla di cattivo, li stuzzico ma è il mio personaggio. Nel caso di, sotto il post di presentazione pubblicato sulla pagina Instagram del GF, gli avevo scherzosamente scritto di non dimenticare di dire che era stato con me.