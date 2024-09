Elon Musk annuncia il nuovo progetto per Marte | Fra 20 anni costruiremo case lì

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024)è continuamente proiettato nel futuro. Non gli basta la Terra, lui guarda alla Luna. E non bastandogli nemmeno la Luna guarda ancora oltre, e ha già pronto un(folle) per: costruirci abitazioni. Sembra un film di fantascienza ma è realtà.hato il piano della sua azienda, SpaceX, per “colonizzare” il pianeta rosso. Il boss di X e Tesla ha spiegato ilper il futuro: “Le prime astronavi perpartiranno tra 2, quando si aprirà la prossima finestra Terra-. Non ci sarà equipaggio a bordo e saranno utilizzate per testare l’affidabilità di un arrivo senza dsu”. Poi “se l’atterraggio andrà bene, i primi viaggi con equipaggio versosaranno effettuati tra 4. Da lì in poi, il numero di voli crescerà in maniera esponenziale”.