Classifica Louis Vuitton Cup | Ineos vince il round robin Luna Rossa perde lo spareggio e aspetta l’avversaria

(Di lunedì 9 settembre 2024)Britannia ha vinto ildellaCup, il torneo che designa lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che mette in palio la America’s Cup. Il sodalizio britannico ha infatti battuto Orient Express e ha operato l’aggancio provvisorio ain testa allagenerale, poi la formazione italiana è stata squalificata contro Alinghi e si è reso necessario lo: Ben Ainslie e compagni hanno avuto la meglio nel testa a testa e si sono così garantiti il primo posto in graduatoria.Britannia potrà così scegliere quale sarà la sua avversaria in semifinale, una serie al meglio delle nove regate (passa il turno chi necinque) che promuoverà all’atto conclusivo dellaCup.